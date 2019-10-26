專家：美談判前施壓 恐適得其反

大選臨近經濟下行

特朗普受壓

王義桅稱，在特朗普內閣中，分別存在代表商人、傳教士、軍人和律師不同利益的持份者，他們對中國的訴求不盡相同。雖然在過去也曾有針對中國新疆或香港問題的聲音，但特朗普政府並不希望將之挾進貿易談判而向中國施壓。不過在日趨臨近的美國大選及承受下行壓力的經濟現狀，王認為，特朗普不得不向內閣持對華不同訴求者低頭，以令中國在經貿問題上作出最大讓步。

「（彭斯）重談新疆和香港問題，主要是為了迫使中國更多讓步，因為在原來的談判籌碼中，美國方面也沒有太多優勢。如果在這些脅迫下能拿到更好的協議，這有利於特朗普在競選中取得優勢。」不過，王義桅認為，就做事風格而言，彭斯與特朗普並非一致：「特朗普代表的是產業資本的商業美國，彭斯則更傾向於推廣美國價值的傳教士或軍人美國，說不定他也希望能夠在大選中取特朗普而代之。」

王義桅認為，按中美磋商最新進展，中美談判團隊會再接觸並敲定階段協議，下月中旬中美元首可能舉行會晤，並簽署階段協議，邁出貿易休兵第一步，「但此時彭斯的發言，無疑會給中美經貿談判增加更多不確定性」。

明報記者