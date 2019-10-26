歡迎中國崛起 彭斯：美尋合作非對抗 抨擊人權宗教台港事務 官媒：基調較去年緩和

「與港和平示威者同一陣線」

彭斯在演講中就政治制度、人權、宗教等多個問題上猛烈抨擊中國政府，談及台灣、香港、新疆、南海等地區問題（見表），他還批評太多美國的跨國企業在香港議題上向中國市場「跪低」，同時稱美國與香港和平示威者「站在同一陣線」。不過彭斯否認美國尋求與中國「脫鈎」，稱美國無意與中國對抗或遏制中國發展，「我們尋求的是公平競爭的環境，開放的市場，公平的貿易，以及對我們價值觀的尊重」。

盼下階段貿談聚焦產權盜竊

關於經貿問題，彭斯則強調特朗普政府「不會允許這些挑戰阻礙與中國的務實合作」，又稱將持續秉持善意與中國談判，以達成彼此經貿關係早該達成的結構改革。他提及，倘中美下月在智利達成第一階段協議，下階段將聚焦知識產權盜竊問題。彭斯在演講尾段表示，將繼續透過教育、旅行與文化交流加強中美民間聯繫，深信兩國「靠誠實的對話與善意的談判，可以也必須共同打造和平與繁榮的未來」。

去年演說引發「新冷戰」揣測

這是彭斯第二度發表中國政策演講，去年10月4日，彭斯在華盛頓保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表對華強硬的演講，涉及經濟貿易、政治、高科技、軍事乃至荷李活，又指摘中國企圖干涉美國選舉。批評力度之大引發中美學界出現關於「開啟新冷戰」的討論。今次演講原定今年6月4日發表，後因貿易談判等原因推遲。

內地官媒《環球時報》昨晨3時半發表評論，稱演講「對中國的描述和定性老調重彈」，指「中心主線是為美國的現行政策唱讚歌，強調對中國的強硬政策如何英明偉大。這也是去年講話的重心」，又說去年彭斯的講話明顯有為共和黨中期選舉拉票的意圖，今次也是為明年大選服務。

該評論認為，彭斯演說的新意在於「對與中國達成貿易協議和改善關係釋放積極態度」：「他說美國不想與中國脫鈎，強調了美中兩國領導人的個人友誼，並且表示希望美中關係給兩國人民都帶來更多福祉。」央視昨晨5時亦以「對話合作還需進一步摒棄偏見」為題發評論，指演講「繼續打着自由民主旗號對中國進行無端指摘」，但同時「整體基調有所緩和」。

「強烈憤慨」 外交部促美照照鏡

外交部則對演講表示強烈憤慨和堅決反對，稱美國一些人要「好好照照鏡子，管好自己的事情，早點收起那套損人不利己的把戲」。發言人華春瑩稱，彭斯蓄意歪曲中國社會制度和人權宗教狀况，傲慢虛偽，充滿政治偏見和謊言。她又說，「中國的朋友遍天下，任何想給中國扣上帽子、離間中國與世界其他國家關係的圖謀都不會得逞，都只會自取其辱」；敦促美方從兩國的根本利益出發，停止損害兩國關係和互信合作。

明報記者

（中美角力）

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