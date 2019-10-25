駐澳洲領事批援港示威者「反華」成被告

據英國《衛報》報道，帕夫洛根據昆士蘭州的「和平與良好行為法」提出起訴。他在訴狀中稱，兼任昆大教職的徐傑公開指摘其從事「分裂活動」，並煽動了對他的死亡威脅，要求徐傑撤回「反華分裂」的說法並向其公開道歉。

澳學生曾被官媒點名 遭死亡恐嚇

報道指，帕夫洛是昆大7月一場針對香港反修例運動的聲援遊行主要組織者。當天集會引發中國內地留學生與聲援者之間的劇烈肢體衝突。帕夫洛表示，他兩度遭到襲擊。另外，他還被內地官媒《環球時報》及澳洲一些親中中文報紙公開點名。

徐傑隨後在領事館網站上發布正式聲明，譴責聲援行動為「反華分裂活動」，並指是由「極少數有別有用心的人」策劃。

帕夫洛表示，在徐傑發表聲明之後，他的社交媒體被各種攻擊性言論、暴力恐嚇及死亡威脅淹沒，令他擔憂自身安全。他說，這些攻擊很有組織且有針對性，有人發布他的照片，並附言『這就是帕夫洛，一個反華分裂分子』。他表示，恐嚇仍不斷升級。大學內的連儂牆本周被人為破壞，印有帕夫洛相片的海報上貼上了「不要侮辱中國人」字樣。

中國駐澳洲大使館以及中國外交部目前暫未對該事作任何回應。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）早前表示，希望所有外國的外交官「即使是在有爭議和敏感的問題上」，也能夠尊重澳洲的言論自由和合法抗議的權利。