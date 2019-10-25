參加港反修例遊行 廣州獨立記者被捕

涉尋釁滋事 未知具體事由

內地女權行動圈昨日傳出消息，引述黃雪琴多位好友稱，黃已失聯一周，相信被關押在廣州市公安局白雲區看守所。黃雪琴的好友萬淼焱律師從成都飛赴廣州，估計在處理事件。本報記者聯絡萬律師，但未獲得正面回應。

微信撰文發圖 被審查禁言

今年2月至8月，黃雪琴於香港台灣等地訪學。其間，黃雪琴6月10日在內容創作平台「Matters」上發文，記述她「帶着要去發聲、參與、見證並記錄歷史的心態」參加香港「6·9」反修例遊行的經歷。

文章提到，她當日不斷在微信朋友圈發遊行現場的圖片和短片，但其後發現有內容被「審查」刪除，只能透過一些「隱晦的文字」傳出有關遊行的消息。有好奇的朋友詢問香港在發生什麼事，她也「一一私信圖片和短片」解釋。了解情况後的朋友勸她，小心被「炸號（封微信號）」或被「舉報」。

她在文中表示，關於遊行的消息在內地一概被審查，惟見到《環球時報》社論將當日遊行定性為反對派勾結西方勢力，她想再次「發圖片和短片」解釋是香港市民「自主參與」的遊行，但發現微信、微博已經被禁言。

擬赴港大進修 被沒收護照

而因為發表上述文章，6月11日她於社交媒體發帖稱，「廣州的警察們今晚又深夜找到家裏，家人又被騷擾，父母驚恐萬分。」

據知情人士稱，黃雪琴本應於9月入讀香港大學法律系研究生「LLM in Human Rights」項目，但她於8月底被廣州警方傳喚並沒收護照等旅行證件，未能入學。

內地#METOO推手 屢揭性侵醜聞

在成為獨立記者之前，黃雪琴曾在廣州《新快報》、《南都周刊》等媒體任職，關注性別、平權、貪腐、環境、弱勢群體等議題。全球#METOO運動去年席捲內地各行業，黃雪琴發起中國女記者職場性騷擾狀况調查，最後形成報告，呼籲公眾關注媒體行業中的性騷擾現象。

她也深入調查高校性騷擾事件，曾報道北京航空航天大學畢業生羅茜茜舉報該校教授、「長江學者」（高校為引進高層次人才的獎勵計劃）陳小武性騷擾及意圖性侵，以及獨家揭發廣州中山大學「長江學者」人類學教授張鵬對其多名學生及同校女教師實施長達六年的性騷擾。

系列報道在內地引發強烈反響，也曾遭強力刪帖。在輿論壓力下，陳、張兩人之後都被各自院校取消教師資格，並被撤銷「長江學者」稱號。《人民日報》曾針對北航陳小武被撤職一事發表評論，稱「勇敢是你（女性）最好看的姿態」。