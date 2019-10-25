北京聞風：漸成恒常國際展場 進博會3焦點 ／文：鍾鳴九

官方稱，今屆進博會將有64個國家和3個國際組織參加國家綜合展，來自150多個國家和地區的3000多家企業參加企業商業展，以層次高、國際性強著稱的第二屆虹橋國際經濟論壇也將如期舉辦。

中國商務部貿易專家白明向筆者表示，中國連續舉辦進博會，意味進博會已成為一種機制，與廣交會一起形成「雙子座」，「一進一出，支撐着中國外貿的高水準平衡發展」。

分析人士指出，在首屆進博會舉辦後的一年時間裏，新版外商投資准入負面清單正式實施、上海啟動自貿試驗區臨港新片區建設、6個新設自由貿易試驗區正式揭牌等一系列舉措，既是習近平在首屆進博會上宣布的系列擴大開放改革措施的落實，亦是中國展現的繼續擴大開放之決心。在此基礎上，第二屆進博會有三大看點值得關注。

首先，第二屆進博會在規模上不輸首屆。一方面，參展企業的平均展覽面積達93平方米，比首屆增加逾20%。以美國企業為例，其參展數量和參展面積都超去年。另一方面，有250多家世界500強和行業龍頭企業確認參展，亦見明顯增加。此外，今屆進博會增設室外展區，曾因無法在室內展示大型工程設備而缺席首屆進博會的企業得以參展。

觀察人士指出，第二屆進博會中有許多連續兩年參加的企業，包括以往難以打開中國市場的中小企業。有消息稱，首屆進博會上共簽訂的價值578.3億美元的採購協議，大部分已執行完畢。第二屆進博會成果幾何，備受關注。

「全球首發」展品多 增高端消費區

其次，第二屆進博會將有更多「全球首發、中國首展」，首件進館展品——來自義大利的法拉帝（FSD）195型高速巡邏船首次在亞洲亮相。今屆進博會還新設高端消費品專區、消費品新品專區，奢侈品集團路易威登（LVMH）、化妝品集團歐萊雅（L'Oreal）等將參展。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩雲指出，經過中國市場一年的「篩選」，第二屆進博會對企業品質和技術含量的要求勢必更高。大批企業將拿出自己的新產品、新技術、新服務，以贏得消費需求升級的中國消費者。

毗鄰保稅物流中心 展品變商品

第三，毗鄰國家會展中心（上海）的虹橋商務區保稅物流中心今年已開始營運。該中心將承接進博會的「溢出效應」，為展品提供保稅倉儲、物流服務。今屆進博會後展品可進行常態化的保稅、展示、展銷，實現「展品變商品」。

文：鍾鳴九