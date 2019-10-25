大灣區發展 粵省長：首重借鑑港澳法規

馬興瑞說，當前大灣區面臨重大機遇，中央和國務院做出了支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」的重大戰略決策，廣東將切實擔好這份重要職責，推動大灣區與先行示範區的利好疊加，行成雙重驅動效應。8月底，馬興瑞在中央公布支持深圳建設先行示範區文件後召開省政府常務會議，強調要「舉全省之力支持」。

「市場規則對接國際標準」

馬興瑞提出大灣區數個主要發展方向，首要是「學習借鑑港澳先進理念和做法，進一步優化大灣區內地市場准入、產權保護、法治保障、政府等方面的制度安排，全面對接國際標準的市場規則體系」，還包括加強創科、促進基建及人員物資聯通等。他亦提及，蓮塘香園圍口岸及粵澳新通道預計今年內建成。

發改委稱貫徹一國兩制

國家發改委副主任羅文在會上強調，大灣區的各項工作將「全面準確貫徹一國兩制方針」，嚴格按憲法和基本法辦事，並進一步強化市場機制的作用，形容是建設大灣區的關鍵手段。羅文形容，大灣區建設不是「閉門造車」，三地政府明年將一同赴澳洲進行大灣區推介。

明報記者