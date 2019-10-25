世銀報告 中國營商環境躍升全球第31

升15位 10項指標8見改善

世銀自2003年起每年發布全球營商環境報告，選取10項評估指標對全球190個經濟體的營商環境評分排名。該報告評估樣本為各國常住人口最多的城市，其中11個人口逾億國家選擇兩個常住人口最多城市作評估。

新華社報道，今年中國的營商環境評估在滿分100分中得分77.9，世銀評分依據是北京、上海兩市及有關部門於去年和今年5月推出的優化營商環境改革措施，中國有9個指標領域的改革舉措獲世銀認定，其中8項指標排名上升。根據報告，中國保護中小投資者指標的全球排名比去年提升36位至第28位，辦理破產排名提升10位至第51位，跨境貿易排名提升9位至第56位，納稅排名提升9位至第105位，獲得電力提升2位至第12位，執行合同排名提升1位至第5位，開辦企業排名提升1位至第27位。

外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上表示，中方對世銀的報告表示歡迎。她指出，該結果是對中國改革開放和經濟前景投出的信任票；在當前世界經濟同步放緩、不確定性增加的背景下，這對提振市場信心具積極意義。

外交部：對改革開放投信任票

新華社昨刊登國際時評指出，作為基本國策，對外開放為中國經濟發展和社會進步提供不竭動力；開放的同時，中國致力改善營商環境，增強中國市場的吸引力、創造力和競爭力。評論又稱，未來中國將以「更開放的胸懷」為各國發展創造機遇。