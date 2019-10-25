分析：高壓態勢不改 料續開放市場

中共提出，要在建國100年（2049年）時全面實現國家治理體系和治理能力現代化。對於如何推進實現，中新社昨日刊文表示，習近平2014年10月在十八屆中央政治局第十八次集體學習時強調：「我們推進國家治理體系和治理能力現代化，當然要學習和借鑑人類文明的一切優秀成果，但不是照搬其他國家的政治理念和制度模式，而是要從中國的現實條件出發來創造性前進。」

本港知名時事評論員劉銳紹對本報分析，中國正面臨發展經濟及社會管控的壓力，當局研討提升國家治理能力，料就未來經濟下行壓力的態勢下，進一步開放市場以提振經濟；另一方面，由於中共覺得國內不夠穩定，也將對社會治理採取高壓態勢。

劉銳紹認為，接下來的改革將延續「經濟鬆、政治緊」的模式，但這老一套的管治方式可能適得其反。

旅居美國的內地時事評論員鄧聿文認為，四中全會一定不能改變什麼，「也就是，在推進國家治理體系和治理能力現代化的使命上，中共無法將自己從一個傳統革命黨改造成具有現代執政意識的執政黨，實現國家治理體系的現代化，提升自身的現代治理能力和水平」。

評論員指四中難改變什麼

鄧聿文在《紐約時報》刊文稱，按照官方解讀，國家治理體系現代化是在中共領導下，堅持中國特色社會主義方向的治理現代化。