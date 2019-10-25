聚焦治國現代化 四中全會周一開幕 目標2021年制度更成熟 習曾言絕非西化

自1990年代以來，中共的5屆四中全會都聚焦黨建或改革，主題分別是「加強黨的建設」、「國有企業改革和發展」、「加強黨的執政能力建設」、「加強和改進新形勢下黨的建設」、「全面推進依法治國」，今屆首次以「國家治理」為主題，實際上亦與改革和黨建有關。2013年十八屆三中全會的「決定」，已將「完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化」設為「全面深化改革的總目標」。

政治局會議：固本揚優補短

新華社報道，昨日的政治局會議強調，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，必須突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，着力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，加強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把中國制度優勢更好轉化為國家治理效能。

2035「基本實現」 2049「全面實現」

會議指出，上述目標的時間表是，到2021年中共成立100年時，在「各方面制度更加成熟更加定型」上取得明顯成效；到2035年，各方面制度更完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到2049年中華人民共和國成立100年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更鞏固、優越性充分展現。會議表示，這是全黨的一項重大戰略任務，必須在黨中央統一領導下進行。

習近平2014年9月在全國人大成立60周年慶祝大會上表示，「全面深化改革的總目標」是兩句話組成的一個整體，「前一句規定了根本方向，我們的方向就是中國特色社會主義道路，而不是其他什麼道路，後一句規定了在根本方向指引下完善和發展中國特色社會主義制度的鮮明指向，兩句話都講，才是完整的」。

2016年7月在中共成立95周年慶祝大會上，習近平表明：「改革必須堅持正確方向，既不走封閉僵化的老路、也不走改旗易幟的邪路。」北京大學法學院教授強世功曾在本報撰文指出，「老路」指回到改革開放前，「邪路」即重蹈蘇聯崩潰覆轍。

2014年2月，習在省部級主要領導幹部學習貫徹十八屆三中全會精神研討班上強調：「我們治國理政的本根，就是中國共產黨領導和社會主義制度，我們思想上必須十分明確，推進國家治理體系和治理能力現代化，絕不是西方化、資本主義化。」

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