美辦航天大會 中國「被缺席」 北京證未獲簽證 彭斯：只與愛自由國家合作

與會者提問 「中國在哪」置頂

美國網媒Quartz報道，在一場由世界領先航天機構負責人組成的討論中，大會向在場上千名與會者徵集問題，經現場手機投票，在被投影到大屏幕的問題中，置頂最受關注的一條是「中國（航天局）在哪？」對於吳艷華未能出席，德國航天中心負責人、即將擔任國際航天聯合會（IAF）主席的埃倫弗羅因德（Pascale Ehrenfreund）表示是「行程衝突」，歐洲航天總署署長沃納（Jan Woerner）則向Quartz表示，吳缺席相信是因為未獲美國簽證， 對此感失望。

歐洲航天總署表失望

中國外交部發言人華春瑩昨天證實，中方代表團集體缺席的原因是美國無及時發放簽證。華春瑩表示，中方今年7月，即會議召開前3個月，已向美方提交參會的初步名單，代表團本月12日前往美國駐華使館面簽，但直到會議開始當天，代表團團長仍未獲簽證。據指，未獲簽證的中方人員包括現任國際航天聯合會副主席、國際航天聯合會選舉委員會委員、中國航天學會秘書長等。

美國副總統彭斯在開幕式上發表講話，宣稱要推動以美國為主導的國際航天合作，只與「熱愛自由的」國家合作。華春瑩認為「這番極富政治色彩的講話引起了台下多國觀眾一致反感，認為這與國際宇航（航天）聯主張國際合作的宗旨相悖」。

簽證「武器化」 華春瑩促改正

華春瑩批評，一段時間以來，美方對中方的學者、學生、企業界人士和科技人員等赴美頻頻採取拒簽、拖延簽證申請、吊銷赴美長期簽證、盤查騷擾等措施，阻撓中美的人文交流與人員往來，指摘美方將簽證問題「武器化」，敦促美方認真反省，切實改正。

新華社報道，今年參會的華企為數不多，北京天文相機製造商QHYCCD的銷售人員畢婷婷表示，她本人由於不是技術人員，勉強獲得簽證，其他同事未能成行。據她所知，有一家國內企業全員未獲簽證，另一家僅一人獲簽。中國歷來是IAC的重要參與方，去年在德國舉辦的第69屆大會上，中國代表團包括國家航天局局長張克儉、中國航天科技集團、中國航天科工集團等企業。今年這些企業都無出現。

新華社昨發表評論批評，美國「作為世界航天第一強國的東道主既不好客、也不磊落，通過『耍心眼』、『使絆子』、『卡脖子』等手法，阻撓中美正常人員交流和人員往來。美國自信去哪兒了？」，希望美方摒棄冷戰零和思維，致力於推動中美互利合作。