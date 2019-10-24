促地方政府向民企還款 劉鶴：重要政治任務

截至9月 政府國企還款逾4800億

劉鶴周一出席「進一步做好清理拖欠民營企業中小企業帳款工作全國電視電話會議」時，為民企打氣。新華社引述劉鶴稱，各地區部門清理拖欠民企帳款是一項重要政治任務，不僅事關政府信用，更與經濟成長、社會預期、就業民生密切相關，「務必要從政治和全局的高度，充分認識抓好清欠工作的極端重要性。市場講信用，欠債必還錢，責任要落實。要強化督導檢查，加強跟蹤評估」。工信部日前指出，截至9月底，各地區政府部門和大型國企共清償拖欠民企中小企的帳款4800多億元人民幣。

美指經濟57年最差 華斥抹黑

據彭博社報道，美國總統特朗普周一（21日）在內閣會議上表示，中國最近公布了第三季經濟增長數據為6%，但他認為其實很可能處於負值。他說中國經濟表現極差，「是57年來最糟糕的一年」。外交部新聞發言人華春瑩在昨日記者會上作出反駁，她表示前三季度國內生產總值（GDP）同比增長6.2%，速度在世界主要經濟體中都是首屈一指的。她說，經濟增速略有放緩，符合中國經濟從高速增長階段向高質量發展階段轉變的發展方向；指「個別人」質疑中國經濟數據是缺乏根據。「抹黑別人解決不了自己國內的問題，也不利於協商解決分歧。」