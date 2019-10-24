脫離黨領導「自治」8年 國企廠遭整改 斥「獨立王國」 中紀委：黨領導不可動搖

文革原因 「獨立王國」語出毛

中紀委和國家監察委主管的《中國紀檢監察報》，昨以「『獨立王國』的覆滅」為題報道事件，稱「這是一起典型的違反政治紀律和組織紀律的案件」，形容涉事製版廠儼如一個針插不進、水潑不進的「獨立王國」。中共領袖毛澤東曾稱，發動文化大革命是因中央出了相當多的「獨立王國」。該報同日在另一評論文章中表示，堅持黨的領導這個大是大非的問題上，各級黨組織及其負責人一定要時刻保持政治上的清醒、思想上的堅定和行動上的自覺。「在國有企業發展改革過程中，必須一以貫之堅持黨對國有企業的領導，這是重大政治原則，任何時候都不可動搖。」

抗命廠長辦選舉 定條例管決策

涉事製版廠始建於1955年，曾擁有盛極一時的製版工藝，1990年代末轉型物業經營，至2007年經多次重組成為北京隆達輕工控股公司所屬北京隆達印刷包裝集團的下屬企業。其間廠長王強因不滿印包集團黨委將製版廠黨支部劃歸印包集團下屬物業公司黨委管理的決定，2007年開始以「廠務公開、民主管理」及「探索職工自治」為名，召開職工大會，選舉產生「企業管理委員會」和「企業監督委員會」，制定工作條例，並由管委會全面負責經營管理，並行使決策權，甚至討論決策重大事項。時任印包集團黨委書記楊維義聽取了王強的口頭匯報，卻未有重視。

官媒斥上級黨委妥協生亂

2009年6月底，印包集團黨委決定免去王強廠長職務，由時任物業公司黨委書記、經理王××兼任。同年7月2日，製版廠召開職工大會，罷免王××廠長職務，決定由管委會和監委會負責日常管理工作。隆達控股黨委副書記、總經理張德華表示：「當初重視不夠，集團黨委求穩怕亂，覺得穩定壓倒一切，實際上是沒有把黨的建設放在前面，這是產生問題的根本。」

中紀委批評，上級黨委、紀委不僅迴避問題，甚至不斷妥協。2011年印包集團黨委又免去王××廠長職務，並建議王強再次出任，卻遭王拒絕；2012年集團黨委推薦王強作為黨代表參加隆達控股黨代會；2013年又將王強評為隆達控股優秀黨員。2016年，印包集團黨委換屆選舉，但當集團黨委書記帶領工作人員到製版廠監督換屆時，連大門都進不去。製版廠黨支部長達8年未換屆。

報道指出，製版廠「全面自治」8年裏，組織渙散、怪象頻出，管委會和監委會的骨幹人員違規延遲退休，業務經營管理失管、失控，房產出租違規，合同管理無序，北京市紀委、監察委稱其「黨建工作、企業管理陷入一片混亂」。直至2017年11月，北京市委巡視組進駐隆達控股，才開始整改製版廠。去年製版廠成立黨支部臨時工作機構，組建行政經營領導班子，取締管委會和監委會，並完成黨支部換屆。

處分13幹部 廠長踢出黨

今年1月，北京市紀委、監察委對隆達控股黨委、紀委及印包集團黨委、紀委等4個黨組織通報問責，並對包括5名市管幹部在內的13名領導幹部給予處理，其中王強被開除黨籍。

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