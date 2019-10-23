否認脫鈎論 美官員：重新平衡與華關係

路透社報道，施燦德周一表示，美國並未尋求與中國「分道揚鑣」（decouple，即「脫鈎」），也沒有要求任何國家選邊站。施燦德說：「我以我個人經驗告訴你們，那不僅不是美國的官方政策，甚至不是我在日常事務中聽到的政策討論議題。那甚至不是我們的想法。」 施燦德曾任美國海軍陸戰隊中國研究小組主任，曾在美國駐華大使館工作；今年6月出任五角大樓新設的副助理部長職位，專責中國事務。

「如果分道揚鑣是實際的做法，那麼你日常看到的將和現在看到的情况有天壤之別。」施燦德說，美國正設法做的是「重新平衡和建立正確關係，確保我們之間的公平」。

中國外交部副部長樂玉成昨亦在論壇表示，中美經貿談判取得一些進展，世界也希望看到中美停止貿易戰；呼籲各國對外開放，而非「脫鈎」或展開新冷戰。

外交部促美對華敞開大門

外交部發言人華春瑩昨被問到「脫鈎」問題時也說，與中國「脫鈎」就是與機遇脫鈎，與未來脫鈎，「我們相信，對於這個道理，美方最清楚」，並重申中國正擴大對包括美國在內所有國家開放，同時也希望美國對中國敞開大門，減少不合理限制。