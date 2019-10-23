工信部：美「黑名單」致科企短暫波動

倘禁令不撤 華為擬轉向歐洲入貨

今年5月被美列入黑名單的電訊巨擘華為，其副董事長胡厚崑近日對法國《世界報》稱，華為的供應鏈已經全球化，若美國禁令持續，華為會轉向歐洲。胡透露，未來5年華為計劃進行價值400億美元（約3137億港元）的採購，並補充說這是美國制裁前的預測。華為在歐洲有3500個供應商。

另邊廂，中國人民大學國家發展與戰略研究院前日發布新一期「宏觀經濟月度數據分析報告」顯示，中美貿易摩擦可能嚴重衝擊中國就業。該校經濟學院教授于春海在發布會上表示，加徵關稅的幅度倘達21%至24%，對就業的衝擊將迅速浮現。通用設備製造業、電氣機械和器材製造業、橡膠和塑膠製品及金屬製品等行業可能會出現較大規模失業，廣東、浙江、江蘇和山東等對省份或首當其衝。

申訴WTO 華欲對美報復關稅

另外，據世界貿易組織（WTO）周一（21日）公布的文件，中國正尋求對美國貨品實施價值24億美元（約188億港元）的報復關稅。WTO爭端解決機構將於下周一（28日）處理。WTO上訴機構法官7月曾認定，美國無完全遵守WTO對其向中國太陽能電池板、風力發電塔和鋼瓶加徵關稅案件的裁決。華府對裁決提出質疑。