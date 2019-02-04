中美談判團隊周五再通電話 續吹和風 白宮盼APEC前簽初步協議

明報記者

儘管美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）周一稍早時表示，中美第一階段協議不一定非要在下月簽署，有意降低外界對談判結果的預期，據路透社報道，特朗普當日仍表達出樂觀態度。他在白宮對記者表示，「與中國的協議磋商進展非常順利。他們想要達成協議」。

特朗普稱談判順利 羅斯唱淡

特朗普重申美國加徵關稅對中國經濟的影響，稱中國的供應鏈情况正「急轉直下」。特朗普上周曾稱，希望在11月16至17日於智利舉行的亞太經合組織（APEC）會議上，與中國國家主席習近平簽署第一階段協議。

萊特希澤同日接受採訪時表示，美國政府仍計劃APEC峰會前及時敲定協議，但目前仍需要解決一些「懸而未決」的問題。他稱，中美周一已舉行副部級會議，周五他與梅努欽將和中方官員通話。白宮經濟顧問庫德洛周一也對霍士財經新聞（Fox Business Network）表示，如果雙方磋商進展順利，美方可能取消12月15日起針對包括手機、筆記電腦和平板電腦、價值約1560億美元中國貨品加徵15%關稅的計劃。

中國商務部昨引述美國商務部公告，美方將自10月31日起對中國3000億美元加徵關稅清單產品啟動排除程序（豁免申請）。自10月31日至明年1月31日，受影響的美企可向貿易代表辦公室（USTR）提出申請，需提供包括產品的不可替代性、是否曾被徵收反傾銷或反補貼稅、是否具重要戰略意義，或是否與「中國製造2025」等產業政策相關等資料。倘申請獲批，自今年9月1日起加徵的關稅款項可追溯索還。

3000億美元華貨關稅 美企可申豁免

另據中國外交部消息，王毅周一在巴黎接受法新社專訪時表示，中美最新一輪磋商有實質進展，「為達成階段性協議奠定了重要基礎」。他說：「事實證明，只要雙方本着相互尊重的態度，進行平等協商，中美完全可以找到雙方都能接受的解決辦法。」

王毅為協議吹和風 強調美挑起貿戰

王毅強調，中美貿易戰是美方挑起的，中方被迫做出必要、合理的反應，目的是維護中方的正當權益，同時也是在維護自由貿易體系和世界各國利益。他表示，中美如能達成協議，對中美雙方，以及包括法國在內的各國都有利。

（中美角力）

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