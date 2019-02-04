中國擁206家獨角獸 全球最多

中企包辦估值最高首三位

「獨角獸企業」是指那些估值達10億美元（約78億港元）以上的初創企業。「胡潤百富」官網消息，全球494家獨角獸企業分佈在24個國家的118個城市，全球超過八成獨角獸企業位於中美兩國；35家獨角獸公司位於歐洲。北京是全球獨角獸之都，有82家，領先於美國三藩市的55家，上海則有47家，排名第三。

美206家居二 印英德以隨後

排行榜顯示，印度和英國排名第三、四，各有21家和13家；德國和以色列並列第五，各有7家。中美印英德等五國佔全球獨角獸九成多。除北京、三藩市、上海分列前三城市外，紐約25家排名第四，杭州都以19家進前五，深圳18家排名第六，南京都以12家排名第七。北京、三藩市、上海、紐約、杭州、深圳及南京「前七大城市」，中國佔了5席。矽谷以102家的獨角獸企業引領全球；粵港澳大灣區共30家獨角獸上榜。

胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，「令人意外的是，美國不是全球『獨角獸企業』最多的國家，中國的『獨角獸企業』數量都排在美國前面。新經濟帶來的機會是全球性的，只要你把這個行業在中國做大，你一下子就全球領先了，比如電子商務、雲計算、人工智能、區塊鏈等新興行業。」