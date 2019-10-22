雷軍：用5G不再需Wi-Fi

三測烏鎮網速 最慢下載速度81.5 Mbps

央視財經報道，雷軍表示，他這次來到烏鎮最關心5G，「看覆蓋到什麼樣子，所以每到一個地方都測一下」。上周六（19日）晚上7點21分，雷軍到達烏鎮，聽說這裏全覆蓋5G，於是他用手機測試，顯示下載速度為425Mbps。20日10點41分，雷軍在現場又做測試，此次顯示的結果為787Mbps。到了昨日大會開始前上午9點13分，雷軍在現場測試，顯示下載速度為81.5 Mbps。

據科技網站ZOL的報道，截止到2018年年中，中國4G上網的平均下載速度是20.22Mbps。此前，華為手機產品線總裁何剛曾親自測試，5G最快下載速率超過1000Mbps。

雷軍在主題演講中表示，他把3次測試結果貼到微博想看大家反應。評價很多，有評價挺快的，也有評價低於預期。雷軍說，「我覺得用5G的話，感覺連Wi-Fi都不用開，它會比Wi-Fi體驗快很多，在帶寬快了10倍以後會有各種各樣應用形式的產生。」