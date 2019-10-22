雷軍：用5G不再需Wi-Fi

【明報專訊】小米集團董事長兼首席執行官雷軍在世界互聯網大會期間談論了中國企業的5G運用問題。雷軍表示，相較於以前的手機，現有的5G手機最直觀的變化就是帶寬提高近10倍。雷軍稱，用5G的話幾乎連Wi-Fi都不用開。
三測烏鎮網速 最慢下載速度81.5 Mbps
央視財經報道，雷軍表示，他這次來到烏鎮最關心5G，「看覆蓋到什麼樣子，所以每到一個地方都測一下」。上周六（19日）晚上7點21分，雷軍到達烏鎮，聽說這裏全覆蓋5G，於是他用手機測試，顯示下載速度為425Mbps。20日10點41分，雷軍在現場又做測試，此次顯示的結果為787Mbps。到了昨日大會開始前上午9點13分，雷軍在現場測試，顯示下載速度為81.5 Mbps。
據科技網站ZOL的報道，截止到2018年年中，中國4G上網的平均下載速度是20.22Mbps。此前，華為手機產品線總裁何剛曾親自測試，5G最快下載速率超過1000Mbps。
雷軍在主題演講中表示，他把3次測試結果貼到微博想看大家反應。評價很多，有評價挺快的，也有評價低於預期。雷軍說，「我覺得用5G的話，感覺連Wi-Fi都不用開，它會比Wi-Fi體驗快很多，在帶寬快了10倍以後會有各種各樣應用形式的產生。」