杭州書記：討飯也要懂手機 「衣食住行一機過」 日媒：外國遊客未受惠

人工智能、5G、物聯網等成為本屆互聯網大會的熱搜詞。這場中外部長高峰論壇的主題是智慧社會與可持續發展，杭州始終在倡導發展智慧城市，推動一部手機實現吃住行遊購，在全國率先實現地鐵、公共巴士、醫院、生活繳費等支持移動支付，人面識別消費、智能送餐，未來酒店、未來賓館已成實景，「如果在杭州不會用手機，連討飯也要不到錢。」

30秒入住酒店 30萬泊位可後付

在杭州，智慧生活已經觸手可及，移動支付之城已經成為杭州一個鮮明的標識，幾乎所有的公共場所都能覆蓋移動支付。周江勇表示，杭州人每年通過互聯網信用免押金15億元（人民幣，下同），可在線繳納水電煤等，市區已逾30萬個停車泊位可先離場後付費，而30秒入住酒店在杭州已成現實。

周江勇稱，智慧城市建設過程中，杭州為了形成數字經濟與製造業高質量發展的雙引擎，大力推動大數據與雲計算、人工智能、物聯網等新技術的廣泛應用，「杭州的數字經濟發展是方興未艾，已經連續18個季度保持連續兩位數的發展速度，核心產業價值超過一萬億，經濟貢獻率超過50%，佔杭州經濟總量的比重已達四分之一」。2018年，杭州全市工業的總產值已超過1.4萬億，製造業數控化（數碼化信息實現機牀加工自動化）率逾71%，企業上雲數（使用雲計算的企業數量）已達8.9萬億。

數碼經濟佔杭比重1/4

對於內地移動支付，日本《富士產經商報》今年6月9日曾刊文稱，中國數碼經濟的新興業務不斷湧現，但數碼經濟的各種服務大多都基於移動支付，如果（用戶）想開通移動支付，一般須在中國國內開通銀行帳戶。這對短期逗留的外國遊客來說極其不便，因為非長期居住的外國人原則上是無法開銀行帳戶的。文章指，中國現階段的無現金社會對外國遊客不算友好，甚至可說是「欠缺關懷」。