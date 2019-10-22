庫克任職清華學院顧委會主席

經管學院首任院長朱鎔基

據「清華大學經濟管理學院」微信公號消息，清華大學經濟管理學院顧問委員會2019年會議上周五在北京清華大學舉行，會議由清華經管學院顧問委員會新任主席、蘋果公司行政總裁庫克主持，共35位委員參加會議及相關活動。

北京清華經管學院顧問委員會成立於2000年，由企業家、商學院院長、學者及中國政府及財經部門領導人組成。學院首任院長及顧問委員會名譽主席是前國務院總理朱鎔基。名譽委員則有美國前財政部長保爾森（Henry Paulson）、國家副主席王岐山等。

庫克在上周四（17日）已展開訪京行程，他在北京會晤了國家市場監督管理總局局長肖亞慶，討論保護消費者權益，履行企業社會責任等議題。本月初，蘋果決定下架的地圖應用程式「HKmap.live即時地圖」，據稱這個應用程式能助追蹤警察的動向。面對被指稱因討好中國而受到的批評，庫克為下架一事辯護，稱「該決定能最好地保護我們的用戶」。

中國是蘋果的主要市場，但蘋果公司在中國市場的份額，以今年第二季度與去年同比，則由6.4%下降到5.8%。