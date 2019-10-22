批大棒政策 魏鳳和：不吃這一套 香山論壇開幕 美官：歡迎加入印太政策

「共築亞太和平」 23國防長出席

新華社報道，今屆香山論壇的主題是「維護國際秩序，共築亞太和平」，設置大國關係與國際秩序、亞太地區安全風險管控等4個大會議題和8個分組會議題，另設特別議題「中華人民共和國成立70周年與世界和平發展」。今年共有76個官方代表團、23國國防部長、6國軍隊總長（國防軍司令）、8個國際組織代表及專家學者等1300多名嘉賓出席。外方高官數量和重量級專家學者數量均超往屆。

《人民日報》報道，魏鳳和在開幕式上先宣讀國家主席習近平致論壇的賀信，呼籲亞太地區各國緊密團結起來，應對複雜的安全威脅。後發表演講表示，「大棒政策」「長臂管轄」解決不了任何問題，制裁施壓也很難達到目的，中國人不吃這一套，也不怕這套。他說，國與國交往，難免會產生問題，有分歧不可怕，關鍵要加強戰略溝通，妥善管控風險。

「搞分裂死路」 批他國干涉內政

他再提台灣問題指，中國是世界上唯一尚未實現完全統一的大國，實現中國的完全統一是「大勢所趨、大義所在、 民心所向」，任何人、任何勢力都無法阻擋。中國決不會任由「台獨」分子鋌而走險或坐視外部勢力插手干涉，「祖國統一是人間正道， 搞分裂只能是死路一條」。除了台灣，他還表示，南海諸島、釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，「老祖宗留下來的土地，我們一寸也不能丟」。

他不點名批評插手地區事務、干涉他國內政、煽動顏色革命，甚至顛覆合法政權等行為，是造成地區戰亂動盪的真正亂源。他表示，中國與各國的交往不附加任何政治條件，不要求其他國家選邊站隊，不干涉其他國家內政，不把自己的意志強加於人。

而軍委副主席許其亮前晚在論壇歡迎晚宴上致辭，同樣不點名批評美國稱，歷史經驗反覆證明，如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都沒有出路，也不會有真正的贏家。

中央社報道，美國出席論壇層級最高的官員、今年6月起專責中國事務的副助理防長斯布拉吉亞（Chad Sbragia）昨發表演講指出，美國的印太政策「開放而不排外」，歡迎所有國家加入，只要這些國家尊重主權，遵守包括航行自由等國際規則，推動公平貿易。他表示，美國會維護一個「自由和開放」的地區，推動共同利益，創造穩定和繁榮。

北京香山論壇於2006年創辦，2014年第五屆起由學者對話升級為「官學同台」的中外防務專家交流平台，常被外界視為意圖挑戰新加坡年度香格里拉安全對話論壇。

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