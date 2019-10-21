稱能「遠程治病」速讀 詐財「量子騙局」頻生

開班教速讀 稱5分鐘閱10萬字

據濟南電視台都市頻道報道，內地此前有課外培訓班開展量子波動速讀培訓業務，號稱可以使孩子5分鐘內讀完10萬字的著作。據網絡上相關影片顯示，這些孩子翻動書本的動作更像是在快速尋找頁碼，不要說能5分鐘讀下書本，恐怕連書頁內的主要字都不能看清。無獨有偶，藉量子科技名義的「量子遠端治療心臟病」和「量子遠端接骨技術」近期也冒了出來。

有張姓女子和母親與妹妹均患心臟病，聽說山東濟南的「山東元清堂生物科技有限公司」能用量子技術治療就去諮詢。「當時說可以通過遠端技術、量子技術治療心臟病，說是可以治好，不但能治好病，這些錢還可以返還。」張女起初持懷疑態度，便上網查相關資料，最後分兩次交了11萬元（人民幣，下同）。張女士說，「他們就說是利用的袁清寬的量子技術，我們就從網上查了一下，看他確實有各種介紹，看着挺靠譜的。」想不到的是，交錢10天後該公司便人去樓空。

稱可治心臟病 捲12萬潛逃

該公司此前曾在濟南安排講師講課，聲稱獲得了6項量子技術相關專利，包括遠端接骨、土壤改良等，吸引投資者前來投資。遼寧的詹女士經朋友介紹先後投入27萬元也證實被騙。詹女士稱僅她所知當時有很多人士通過刷信用卡或借貸投資。目前，濟南警方和濟南市槐蔭區市場監督管理局已介入調查，但官方暫沒有對外發布消息。