北斗三號料提前半年建成 明年6月底前發射所有衛星 將覆蓋全球

《北京日報》客戶端報道，冉承其在接受北斗網采訪時表示，依原來預定計劃，北斗三號系統將在2020年底前建成。「現在非常有信心地說，明年6月底前完成所有北斗三號衛星發射，提前半年完成進度。」

冉承其表示，北斗三號建設任務完成後，系統穩定運行將上升到與工程建設、應用推廣、國際合作一樣重要的高度。而北斗系統的穩定運行也將是世界領先水準，為世界貢獻一個覆蓋全球、性能先進、一流的衛星導航系統。

提供開放授權服務 準確定位測速

公開資料顯示，2009年，北斗三號工程正式啟動建設。北斗三號衛星導航系統空間段由27顆中地球軌道衛星、5顆同步軌道衛星、3顆傾斜同步軌道衛星組成，提供兩種服務方式，即開放服務和授權服務。開放服務是在服務區中免費提供定位、測速和授時服務，定位精度為10米，授時精度為50納秒，測速精度0.2米/秒。授權服務是向授權使用者提供更安全的定位、測速、授時和通信服務以及系統完好性信息。

2018年11月19日，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式成功發射第42、43顆北斗導航衛星。至此中國北斗三號全球組網基本系統空間星座部署任務圓滿完成，標誌着中國北斗從區域走向全球邁出了關鍵一步。2018年12月27日，北斗三號基本系統已完成建設，開始向全球提供服務。9月23日，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（及配套遠征一號上面級），再以「一箭雙星」方式成功發射47、48顆北斗導航衛星。

南寧宣言倡伙中亞深化衛星導航

此次中國-中亞北斗合作論壇的主要成果——《南寧宣言》，專門提到倡議中國與中亞國家深化衛星導航系統領域的交流與合作，推動各國衛星導航系統技術交流、聯合研發、應用產業化等，共享中國衛星導航系統的發展成果。