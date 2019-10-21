魏鳳和晤星防長 提升兩國防務合作

【明報專訊】中國國務委員兼國防部長魏鳳和昨日與新加坡國防部長黃永宏在北京八一大樓舉行雙邊會見並簽署協定，更新2008年簽署的《防務交流與安全合作協定》。新協議顯示，兩國將設立防長定期對話機制，兩國也將通過「訪問部隊協議」確立互訪參加雙邊演習的部隊安排，並建立後勤互相支援安排和雙邊熱線，兩國軍事學者和智庫也將定期學術交流。
設定期對話機制 提升軍演規模
新加坡《聯合早報》報道，在會晤時，魏鳳和及黃永宏以「好朋友、老朋友」互稱，這是他們第四次見面。新加坡國防部文件說，更新版協定將顯著提升中新雙邊防務合作，雙方承諾在多邊平台加強合作，持續派高級別代表出席香格里拉對話和北京香山論壇等多邊會議。
根據新加坡國防部文件，雙方在會見上討論拓展雙邊防務合作的具體提案，例如把代號「合作」的陸軍演習規模，從一個連提高到一個營。兩防長也期待從2020年起，使代號「合作」的陸軍演習和代號「海事合作」的海軍演習制度化。
中新兩防長也談及讓武裝部隊文工團和解放軍文工團明年同台演出，慶祝中新建交30周年。兩名部長也討論如何加強東盟與中國的防務合作，以及如何通過東盟防長擴大會議建立軍隊之間的互信並避免衝突。
2016年底，新加坡一批用作海外訓練用途的裝甲車在香港被扣押，該批裝甲車參加過台灣「星光計劃」軍事演習。此舉曾引發新加坡與中國之間的外交風波。新加坡高層通過緊急訪華修補雙邊關係，該批裝甲車於2017年初放行。