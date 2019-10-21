魏鳳和晤星防長 提升兩國防務合作

設定期對話機制 提升軍演規模

新加坡《聯合早報》報道，在會晤時，魏鳳和及黃永宏以「好朋友、老朋友」互稱，這是他們第四次見面。新加坡國防部文件說，更新版協定將顯著提升中新雙邊防務合作，雙方承諾在多邊平台加強合作，持續派高級別代表出席香格里拉對話和北京香山論壇等多邊會議。

根據新加坡國防部文件，雙方在會見上討論拓展雙邊防務合作的具體提案，例如把代號「合作」的陸軍演習規模，從一個連提高到一個營。兩防長也期待從2020年起，使代號「合作」的陸軍演習和代號「海事合作」的海軍演習制度化。

中新兩防長也談及讓武裝部隊文工團和解放軍文工團明年同台演出，慶祝中新建交30周年。兩名部長也討論如何加強東盟與中國的防務合作，以及如何通過東盟防長擴大會議建立軍隊之間的互信並避免衝突。

2016年底，新加坡一批用作海外訓練用途的裝甲車在香港被扣押，該批裝甲車參加過台灣「星光計劃」軍事演習。此舉曾引發新加坡與中國之間的外交風波。新加坡高層通過緊急訪華修補雙邊關係，該批裝甲車於2017年初放行。