改革開放40年 商務部：外企累計96萬家

吸16.5萬億港元投資

新華社報道，這份在首屆跨國公司領導人青島峰會上發布的報告稱，跨國公司投資是中國改革開放的具體體現之一。40年前，改革開放伊始，包括跨國公司在內的境外企業開始進入中國投資經營，投資規模從小到大、投資水平由低到高、投資區域從沿海到內地，形成中國改革開放進程中一道獨特而靚麗的風景線。

報告將跨國公司投資中國分為起步（1979-1991年）、快速進入（1992-2001年）、中國成為跨國公司投資重要目的地（2002-2012年）、新常態下跨國公司投資高質量發展（2013年以後）四個階段，見證改革開放40年間跨國公司投資在中國的迅猛發展。

報告指出，跨國公司投資對中國貢獻良多。目前，外商投資企業佔全國企業數不足3%，但貢獻了近50%的對外貿易、25%以上工業企業產值和利潤、25%稅收收入，地位和作用舉足輕重，不可或缺。

佔全國企業數3% 貢獻近半外貿

報告稱，40年來，90多萬家外資企業為中國經濟和社會的進步做出了重要的貢獻，同時也獲得廣闊市場和可觀收益，並對繼續投資中國保持信心。報告援引中國美國商會年度《2019美國企業在中國白皮書》調查顯示，與過去幾年一樣，「國內消費的增長、日益龐大和富裕的中產階級的崛起」仍是美國企業在中國的最大機遇。另據中國歐盟商會的調查顯示，即使在經濟增速放緩的大背景下，2019年仍有59%的受訪歐洲企業認為總收入會增加。