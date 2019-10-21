首設5G應用體驗區 自駕微巴士成焦點

澎湃新聞報道，為大會而設的5G自動微巴士線路長達4公里，所用車輛是全國首款在城市開放道路混雜交通下通過測試的5G自動微巴士量產車，共有10輛車投入服務。

報道引述項目開發方、杭州博信智聯科技有限公司相關負責人李露介紹道，這款微巴士時速30公里左右，設有8個乘客座位，並會安排一名安全員坐在駕駛位上，但不進行手動駕駛操作。

可辨200米內障礙 反應時間100毫秒

車輛達到高級自動駕駛（L4級）要求，能識別200米內的行人、汽車等障礙物，並能通過車路雲協與智能系統掌控公里級範圍的道路信息，綜合作出避障、變道、減速、煞車等合理反應。藉助烏鎮的5G全覆蓋網絡環境，這款自動微巴士可在100毫秒以內作反應，較正常人的反應時間快。

央視引述博信智聯總裁商文柱表示，5G自動微巴士未來將主要用於解決城市居民從地鐵到居住小區的最後一段路的問題。會議結束後，公司還將以烏鎮為試點，開發更多巴士線路，計劃3至5年覆蓋到烏鎮110平方公里內。

除了5G微巴士，博覽會的5G應用體驗區還展出了涵蓋教育、醫療、安防、娛樂、體育、新媒體到物流等各領域的5G智慧應用。與會者可在現場透過5G高清直播觀看刻紙、刺繡等非物質文化遺產手工的過程，遠程圍觀一台介入手術，體驗遠程駕駛，或收看一場「第一視角」的體育賽事直播等。