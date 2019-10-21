互聯網大會開幕 習籲各國勇擔發展 世界巨擘聚首 阿里：數字化時代發展共贏

主題智能互聯 20「分論壇」探5G AI

新華社報道，今屆大會以「智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體」為主題，有來自80多個國家和地區約1500名嘉賓參會，包括世界知名企業如微軟、高通、思科、蘋果、英特爾、亞馬遜、愛立信、諾基亞、三星電子、西門子等；具國際影響力的中企如阿里巴巴、騰訊、華為等，也包括多家中央企業。大會共設20個分論壇，探討5G、人工智能、物聯網等新技術、新業態發展。

習近平在賀信中指出，今年是互聯網誕生50周年，當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，人工智能、大數據、物聯網等新技術新應用新業態方興未艾，互聯網迎來更強勁的發展動能和更廣闊的發展空間。發展好、運用好、治理好互聯網，讓互聯網更好造福人類，是國際社會的共同責任。各國應順應時代潮流，勇擔發展責任，共迎風險挑戰，共同推進網絡空間全球治理，努力推動構建網絡空間命運共同體。

中宣部長：努力捍衛網絡安全

黃坤明演講時表示，面向未來，中國將一如既往發揮負責任大國作用，努力做網絡空間發展的貢獻者、網絡空間開放的推動者、網絡空間安全的捍衛者、國際網絡空間治理的建設者，與國際社會共同推進全球互聯網發展治理進程，更好造福世界、造福人類。

澎湃新聞報道，接替馬雲的阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官（CEO）張勇也在開幕式中致辭，他指出，「數字化時代的競爭正在向正和博弈、共贏發展、增量發展的大趨勢上演進」。張勇重申阿里巴巴的理念「讓天下沒有難做的生意」，表示公司既幫助「成千上萬的中小企業」發展，也鼓勵支持新的「獨角獸、小巨人」發展，希望面向各行各業合作探索、推動中國各產業全面走向數字化、智能化。

百度李彥宏：人工智能讓人得「永生」

今屆大會主題中的「智能互聯」也指向正在迅猛發展的人工智能（AI）。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在大會全體會議上表示，智能經濟將給資訊科技基礎設施層帶來巨大改變，並催生眾多新業態。

對於外界對人工智能發展的擔憂，李彥宏稱自己是「人工智能的樂觀主義者」，認為「人工智能不僅不會毁滅人類，反而會讓人們獲得『永生』 」。他表示，每一個人說的每一句話、幹的每一件事，甚至記憶、情感、意識等，都可以數字化地存儲，放在網盤或其他雲端，思維方式可被機器學習出來，遇到新問題，通過技術作現實還原，就可與後人進行跨越時空的對話，如此「每一個普通人都可以做到精神永存、靈魂永存」。

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