塔倫天奴新片內地撤檔 李小龍親屬投訴醜化 導演拒刪剪

影片中李小龍暴躁傲慢喜吹牛

該片由美國哥倫比亞影業公司出品，塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導，講述過氣的電影演員和他的替身在荷里活「黃金時代」的末期中尋找自己出路的故事。美國娛樂新聞網站「荷里活報道者」(Hollywood Reporter)18日稱，《從前，有個荷里活》被撤檔是因為李小龍的角色有爭議。由亞裔演員（Mike Moh）扮演的李小龍在影片中脾氣暴躁，為人傲慢，還喜歡吹牛。他聲稱能夠擊敗拳王阿里，遭到由畢·彼特（Brad Pitt）飾演的特技替身嘲笑。兩人於是開打，其間李小龍最為人稱道的飛踢被對方輕易躲過，最後還被狠狠摔在一輛古典車上。

報道援引知情人士說，李小龍家人對片中的李小龍十分不滿，認為不符合其真實形象。李小龍的女兒李香凝向中國國家電影局提出上訴，要求進行修改。中國博納電影發行公司隨後同塔倫天奴商定重剪一個版本，但遭塔倫天奴拒絕。

涉親屬授權 業界：撤檔無違規

記者查看內地貓眼影視APP，除《從前，有個荷里活》的推廣貼外，難以找到與之有關的任何信息。不過該片被標識的同期「想看」影片排名中名列第一。有影視行業工作人員對記者表示，在內地影視行業中，凡涉及到中國歷史性人物的內容，必須獲得其直系親屬簽名授權。「內地導演編劇都懂這點，所以一般都會避開雷區，如果是中國電影遭歷史人物的直系親屬反對，恐怕連立項拍攝都不會被允許。顯然塔倫天奴不太了解中國的政策。」觀察者網說，今年6月，李香凝稱塔倫天奴將「李小龍」一角加到片中前，並無與她及李小龍遺產委員會溝通，但卻通知了其他原型的家屬。

「荷里活報道者」今年1月稱，《從前，有個荷里活》相當大一部分巨額投資來自於中國博納影業。博納也負責該片的大中華區發行，並參與全球票房收入。若影片被無限期退檔會使博納影業損失慘重。不過有消息稱，博納影業已經與塔倫天奴合作重新剪輯影片做好上映準備，唯這仍可能要獲得李香凝授權才行。

此前撤檔並非塔倫天奴第一次在中國受挫。2012年他的電影《黑殺令》（Django Unchained，內地譯為《被解救的姜戈》）因存在大量暴力鏡頭而在公映首日即撤檔。在刪減大量暴力鏡頭後，才得以公映。唯盜版氾濫，票房僅250萬美元。

明報記者