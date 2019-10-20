新華社報道，韓正在開幕禮上宣讀國家主席習近平的賀信並致辭。他稱，歡迎跨國公司深化在中國投資，中國進一步放寬外商投資准入，全面深入實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，加強知識產權保護，將為跨國公司投資創造越來越好的營商環境；分享中國大市場機遇，中國將進一步降低關稅，消除各種非關稅壁壘，加快提升通關便利化水平，深化與各國貨物貿易和服務貿易合作。

跨國公司峰會致辭 願合作推動創新智造

韓正還表示，歡迎跨國公司發揮好橋樑紐帶作用，中國願與跨國公司一道，推動在創新智造、綠色發展、全球治理等領域的交流合作；深度參與共建「一帶一路」，深化國際產能合作，共同開展第三方市場合作；共同維護多邊貿易體制，推動貿易投資自由化便利化，推動經濟全球化，朝着更開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。

去年6月，上海合作組織峰會在青島成功舉辦，會後習近平稱峰會辦得很成功，為青島、為山東的發展帶來了新的機遇，為此，商務部與山東省委省政府商定，舉辦跨國公司領導人青島峰會，專注跨國公司發展議題。