駐京周記：推廣傳統文化 應先了解傳統文化

「律令」誤譯作「命令」

該片中有訛誤的翻譯出現在一句常用見的道教咒語「急急如律令」。在澳洲官方翻譯版本中，這句咒語被譯為「be quick to obey my command」（快執行我的命令）。而在很多在線翻譯軟件，都會將律令翻譯為「command」或者「law」。即使在百度搜索中文「律令」的意釋，也均將之解釋為「法令」。

明末人程登吉所撰幼兒啟蒙讀物《幼學瓊林》中，開卷第一章便對此做出過解釋，「雷部至捷之鬼曰律令」，意思是雷部跑得最快的鬼叫律令。顯然這個「律令」是與「撒旦」或者「無常」一樣，屬專有名詞，與法律和命令並不沾邊。而在道教咒語「急急如律令敕」雖有命令之意，卻不是「my command」，本意是皇命，道教中是太上老君之命。

類似的事情在民間也很多，如有建盞收藏經營者在網絡上公開指正，古時候有身分地位的人日常用盞，窮人用杯，故而推杯換盞的意思是這人發達了，但現卻被解作飲酒。筆者亦曾在某佛教公眾號中看到，有人將《心經》中的「觀自在菩薩」解釋成，「反觀內心自在成菩薩」。而實際上，「觀自在菩薩」是「觀音菩薩」的別稱。

民間文化斷層愈趨明顯

新中國成立以來，為盡快消滅封建迷信和文盲，官方啟動大規模的破除迷信和推廣簡化字運動；文革「破四舊（破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣）」，又摧毁了傳統文化。到改革開放後，隨着民族文化的復興，這種因運動而出現的文化斷層愈來愈明顯。慶幸的是，筆者在和朋友發牢騷時，有朋友說「還好，我們家孩子的課外必讀課本就是《幼學瓊林》」。

明報記者鄭海龍