楊潔篪訪巴西 為習下月赴金磚峰會鋪路

中新社報道，博索納羅會見各代表團團長期間，楊潔篪指出，金磚國家必須加強團結，合作應對，要相互支持，增強抵禦風險和應對複雜局面的能力，共同反對外部干預。另外，楊潔篪還與巴西總統府機構安全辦公室主任埃萊諾舉行會面，楊潔篪表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西的關係，願推進「一帶一路」倡議同巴西「投資伙伴計劃」對接。埃萊諾則表示，巴方讚賞中方堅決打擊恐怖主義，將繼續在涉台、涉藏、涉疆等問題上堅定支持中方立場，願同中方深化貿易、基礎設施、農業、科技等領域務實合作，全力鞏固發展好巴中全面戰略伙伴關係。

中國本月已向巴西購48萬噸大豆

路透社引述兩名業內人士透露，自上周一（14日）以來，中國公司已經從巴西購買了8船和總重48萬噸、價值1.73億美元（約13.57億港元）的大豆。中美貿易戰爆發前，中國一般在10月至翌年1月間購買美國大豆，2月起則開始購買南美洲大豆，但最新一輪磋商後，美國尚未向中國出售大豆。一名美國專家指出，這也許與近期巴西大豆價格下跌有關，而就算美國和巴西的大豆價格持平，中國公司也更青睞巴西大豆，因其蛋白質含量更高。