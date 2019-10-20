劉鶴籲中美解決彼此核心關切 專家：結構問題難解決 貿戰或再升溫

特朗普：盼APEC峰會與習簽協議

新華社報道，劉鶴昨在江西南昌出席2019年世界VR產業大會時表示，中美新一輪磋商在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。劉鶴說，中美停止貿易戰升級，有利於中方，有利於美方，也有利於整個世界，是生產者、消費者的共同期盼。雙方應在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，努力創造良好環境，實現共同目標。

特朗普當地時間上周五（18日）在白宮見傳媒時亦表示，期望在下月中於智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間，與中國簽署貿易協議。特朗普說，華府在貿易協議的工作上與中方合作愉快，冀在下月與國家主席習近平同場出席APEC峰會時，落實簽署協議，「我認為會輕易簽署協議，希望能在智利的峰會期間完成，屆時習近平和我都會在場」。

官媒：中美接近階段性協議

國務院屬下《經濟日報》微信公號「陶然筆記」昨日發文稱，劉鶴的講話進一步明確了一個關鍵事實：中美正在向階段性協議靠近。文章指出，這是「中美全面經濟對話中方牽頭人在本輪磋商結束後首次就有關內容作出公開表態」，並解釋中國官方在磋商後的態度，形容中方向公眾傳遞的官方措辭和文件，往往會經歷十分嚴謹細緻的過程之後才會發出，再加上中美經貿磋商是當前全世界的頭等大事，「在這個問題的表態上慎而又慎，並不奇怪」。文章還強調，劉鶴的講話對中美經貿合作的意義作出明確界定，即中美經貿合作關乎世界和平、穩定和繁榮。

京學者：貿戰未升級亦沒結束

對於美方立場，《紐約時報》引述凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家Julian Evans-Pritchard觀點認為，首階段的協議只是美國「試圖先拿下一些容易的目標」，而非堅持同中國達成更全面的貿易協議。他認為，就更具爭議的結構性問題達成協議仍是「一場難打的仗」，並且貿易緊張局勢很可能不久就會再次升級。

新加坡《聯合早報》早前亦引述中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河的觀點稱，中美此次達成的並非全面或一勞永逸的協議，階段協議意味着貿易戰沒有結束，「只是沒有升級」，但這至少有助穩定近來不斷惡化的中美關係，避免失控。

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