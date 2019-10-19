軍運會開幕 習倡各國軍隊交流

新華社報道，習近平在會面中表示，中國軍隊願以本屆世界軍人運動會為契機，不斷推動國際軍事合作創新發展，加強同各國軍隊交流溝通，深入展開各領域務實合作，有效履行國際責任義務，攜手應對共同安全威脅和挑戰，為維護世界和平、推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

男籃名將王治郅擔旗手

軍運會昨晚8時在武漢體育中心舉行開幕禮。中國代表隊在108個代表隊之後壓軸出場，並由男籃名將王治郅擔任旗手，經過主席台前時，齊步變正步，習近平則揮手致意。習近平宣布軍運會開幕後，接着舉行文藝表演《和平的薪火》，開幕式至晚上10時10分結束。

武漢軍運會執委會主任、中央軍委訓練管理部副部長楊劍少將前日在記者會透露，今屆賽事共有109個國家9308名軍人報名參加，包括406名解放軍運動員，賽會規模為歷屆最大；設27個大項、329個小項，競賽項目為歷屆最多；50多個國家防長、軍隊總長和各國駐華武官等要員會出席開幕式。