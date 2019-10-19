軍運會開幕 習倡各國軍隊交流

【明報專訊】第7屆世界軍人運動會的開幕禮昨晚在湖北武漢體育中心舉行，國家主席、中央軍委主席習近平出席並宣布運動會開幕。習近平昨日下午先會見出席軍運會開幕禮的各國防務部門和軍隊領導人及國際軍事體育理事會主要官員，他稱中國軍隊願以本屆軍運會為契機，加強同各國軍隊交流溝通。
新華社報道，習近平在會面中表示，中國軍隊願以本屆世界軍人運動會為契機，不斷推動國際軍事合作創新發展，加強同各國軍隊交流溝通，深入展開各領域務實合作，有效履行國際責任義務，攜手應對共同安全威脅和挑戰，為維護世界和平、推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。
男籃名將王治郅擔旗手
軍運會昨晚8時在武漢體育中心舉行開幕禮。中國代表隊在108個代表隊之後壓軸出場，並由男籃名將王治郅擔任旗手，經過主席台前時，齊步變正步，習近平則揮手致意。習近平宣布軍運會開幕後，接着舉行文藝表演《和平的薪火》，開幕式至晚上10時10分結束。
武漢軍運會執委會主任、中央軍委訓練管理部副部長楊劍少將前日在記者會透露，今屆賽事共有109個國家9308名軍人報名參加，包括406名解放軍運動員，賽會規模為歷屆最大；設27個大項、329個小項，競賽項目為歷屆最多；50多個國家防長、軍隊總長和各國駐華武官等要員會出席開幕式。