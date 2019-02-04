380供港澳基地列「菜籃子」 穗首售灣區認證農產品

產品擁「身分證」 3年拓400銷售點

中新社報道，被納入大灣區「菜籃子」的農產品，來自內地10餘個供港澳農產品生產備案基地及廣州市區首批10個生鮮農產品銷售網站。負責運營的廣州農產國際供應鏈有限公司副總經理卞勳朋稱，進入大灣區「菜籃子」配送中心交易的產品，皆來自海關供港澳地區備案或註冊的生產基地、加工企業。大灣區「菜籃子」所有產品均須達供港澳品質安全標準，由廣州海關提供技術支援，經第三方法定檢驗檢測機構嚴格把關，保障產品品質。

此外，在大灣區「菜籃子」平台流通的產品將逐步擁有「身分證」，消費者只需一掃產品包裝上的二維碼，即可獲得這些產品種植基地、廣州海關檢測監管平台發出的品質安全檢測報告等資訊。目前中國已有50多個地級以上城市加入大灣區「菜籃子」城際合作，380多個供港澳農產品生產基地被認定為大灣區「菜籃子」生產基地。

居民讚包裝整齊划算

昨日上午，五味坊街市出現「粵港澳大灣區菜籃子」的檔口，《廣州日報》報道，海珠區的李女士稱，「我見檔口整齊地擺放菜心、冬瓜、番茄、青瓜、玉米等蔬菜瓜果，看上去特別新鮮，包裝也很整齊，還有一個醒目的粵港澳大灣區菜籃子標誌。」李女士隨機選了家人一天的蔬菜，算了算帳單，「還是很划算的！」但是報道並沒有比較這些農產品和以往農產品的價格。

粵港澳大灣區「菜籃子」工程啟動於今年5月。按照實施方案，計劃一年起步，兩年見效，3年構建以廣州為樞紐的大灣區「菜籃子」生產及流通服務體系。

廣州市農業農村局、廣州海關聯與香港食物及衛生局、食環署食安中心，將共建大灣區「菜籃子」穗港聯席會議，建立相應議事協調，以及信息共享和通報機制。有關產品加工和便利流通體系，將在廣州市天河區和白雲區建設集檢驗、檢疫、通關、信息化為一體，「一站式」服務的農產品配送中心。