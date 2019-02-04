美首函500企業 鼓勵增與台貿易

中央社報道，由美國助理國務卿史迪威（David Stilwell）、商務部副助理部長史宜恩（Ian Steff）及農業部海外服務署長伊斯利（Ken Isley）共同簽署的信函表示：「我們希望持續深化與台灣的經濟、文化關係，並相信經貿往來是（雙邊關係）進展的關鍵。」

對於北京向國際企業施壓，信中表示：「沒有任何政府應將其政治標準，強加在企業如何對客戶呈現資訊上。」信函強調，台灣是美國重要伙伴，呼籲美企好好利用台灣能提供的機會。

台灣涉外人士稱，美國政府曾於2014和2016年致函地方政府，鼓勵他們與台灣發展經貿、文化關係，今次更是首次致函私人企業，強調美台的友好關係。上述人士表示，此舉代表美國政府認真看待北京對國際企業的全面施壓，且透過具體方式回應。他又透露，華府也計劃致函美國各州及地方政府，支持強化與台灣的貿易、教育及投資等合作。