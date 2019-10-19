衛星圖揭上海造第二艘國產航母

路透社報道，該批衛星照片由華盛頓智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）提供，包括分別於上月18日及4月在相同位置拍攝的照片，當時已知航母船頭前端部分有30米寬，另一處船體部分有41米寬，分析師稱，該船略小於美國10萬噸級航母，但大於法國4.25萬噸級航母「戴高樂」號。

船廠規模大 料為建更多艦舶

最新照片則顯示，航母身處的碼頭長達1公里，規模遠大於附近一個停放驅逐艦和其他軍艦的港口，另外碼頭旁邊還有一座幾乎竣工、用來製造艦舶零件的大型建築。路透社稱，僅1年之前，該區域看上去還是個廢棄農場。

CSIS分析指出，這艘正在建造的航母附近，有一組組預製材料、艙壁和其他部件，預計航母船體將在一年之內完工，隨後可能被運往另一個全新的港口和船塢安裝設備。

航母船體料一年內完工

CSIS分析員富納約爾（Matthew Funaiole）表示，照片可看到這艘航母的船體正有條不紊建造，但最令人驚訝的是同時進行的大規模基建設施，「很難想像建造這些基建設施，只是為了一艘航空母艦」。他說，這些設施更像是為多艘航母或其他大型艦船準備的專門空間。

戰略與國際問題研究中心今年指出，中國的軍方造船廠愈來愈側重建造更大型艦船，意味中國海軍的發展可能正踏入新階段。