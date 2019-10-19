趙紫陽夫婦落葬 家人低調寄哀思

百人參與無官方代表 鮑彤託人致哀

趙紫陽與夫人梁伯琪合葬墓位於天壽園墓地的最深處。墓碑由一塊體積約1立方米的粗採石材製造，正面刻有「趙紫陽 梁伯琪之墓」落款為「子女敬立」。墓碑字體為黑色，未有加工打磨。墓碑兩側是花籃，立有趙、梁兩人的照片，照片前又分別放置兩張小桌，上面擺有水果和糕點祭品。墓碑正中央，放置一個由家人敬獻的黃白相間的花環。

趙紫陽的兒子趙大軍、趙二軍、趙五軍和女兒王雁南及趙家直系後裔和趙紫陽部分老部下出席安葬儀式。王雁南代表子女家人朗讀了紀念辭。隨後大家分別上前鞠躬獻花，寄託哀思。趙紫陽生前秘書鮑彤亦委託他人代為致哀懷思。王雁南答禮時表示，「非常感激大家的關懷，我們今天是以家禮安葬父母，舉行了小儀式，是在家庭安靜的氛圍中舉行，同時也是為了履行我們的承諾。敬請大家諒解。」

儀式後，王雁南似鬆了一口氣，她對美國之音稱，「今天還算發展的很順利。有點不敢相信，真的發生了」。

趙紫陽2005年去世，由於當局提出的八寶山革命公墓選址及送返老家河南的建議，遭趙家反對，多年來趙的骨灰都安放在北京富強胡同6號的故居。天壽園墓地網顯示，天壽園為民間人士所用。墓穴價格介乎3.2萬至約60萬人民幣。