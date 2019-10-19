朱克伯格罕有斥中國網絡審查 一改親華態度 批抖音封港示威信息

審查不改 「fb永不能入華市場」

路透社報道，朱克伯格在美國喬治城大學（Georgetown University）演講時表示，中國對網絡公司的審查要求，是facebook至今未能進入當地市場，並停止過去數年對中國執行的「魅力計劃」的重要原因。他批評中國對互聯網的審查違背言論自由的價值觀，表示fb等公司如果不維護言論自由，中國式網絡審查有朝一日就可能成為全球準則。

朱克伯格未有說明進入中國市場的具體條件，其言論與過去向中國示好的姿態形成強烈對比。他更直接批評北京科企字節跳動（Bytedance）旗下App「抖音」，稱抖音海外版「TikTok」即使在美國運作，依然審查涉及支持香港示威的信息內容，並反問「這是我們要的互聯網嗎」。

TikTok：審核政策由美團隊主導

TikTok一名發言人接受美媒CNBC採訪時否認朱克伯格的指控，並表示他們的內容和審核政策由公司的美國團隊主導，不會受任何外國政府影響，「中國政府沒有要求TikTok審查內容，也沒有管轄權，因為TikTok不在那裏（中國）運營。需要澄清的是，我們不會因為影片含有香港抗議內容而刪除。」另據CNBC早前報道，TikTok已開始在矽谷開設新辦公室，並從fb挖走20多名員工。

Facebook於2008年6月在中國推出簡體中文版，遭到間歇封鎖，直到2008年北京奧運舉行之際才能穩定使用，又在2009年新疆七五事件後全面被禁。為重返中國，朱克伯格近年致力拉近與北京的距離。他曾公開表示正努力學習中文，2014年、2015年曾赴北京清華大學以中文演講。

2015年，在一場由時任美國總統奧巴馬為中國國家主席習近平夫婦舉辦的國宴中，朱克伯格偕華裔妻子赴宴，並邀請習近平為他當時尚未出生的女兒命名，卻遭習近平以「責任重大」婉拒。當時兩人交談時，時任中央宣傳部副部長、國家網信辦主任的魯煒亦在旁。有「網絡沙皇」之稱的魯煒2014年曾訪問fb加州總部，並坐在朱克伯格的椅子上與他談笑風生，當時朱克伯格的桌上放着習近平著作《談治國理政》；不過，魯煒2017年底成為中共十九大之後落馬受查的首名正部級官員，今年被判囚14年。

去年杭州開創新中心 數天遭撤銷

2017年，朱克伯格再度與習近平會面，以中文表示「中國的發展令人震撼」。一連串討好仍未達成「重返中國」的目標，去年fb獲准在杭州開設「創新中心」，但不足數天就遭撤銷。今年3月，朱克伯格宣布計劃將fb重心轉移到私人傳訊模式，誓言不會在「違反私隱或言論自由等人權紀錄的國家」設立數據中心。路透社稱，朱克伯格「實際上關閉了通往中國市場的大門」。

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