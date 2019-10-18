北京聞風：武漢軍運會三大看點 ／文：鍾鳴九

軍事特色項目全公開售票

內地軍事專家指出，之所以選址於武漢舉辦，一則因其軍事文化底蘊深厚，歷來是中國南方的軍事重鎮；二則武漢也是重要的商業中心，去年在中國城市GDP百強榜中位列第九。今次在場館建設方面，武漢並未全部「平地起新樓」，而是充分利用本市高校多、校內體育場館多的優勢，改、建並舉。賽後這些場館將繼續服務於民眾健身需求。此外，往屆軍運會大部分比賽集中在軍營，而本屆的軍事特色項目全部對外開放實行公開售票。

彰顯改革強軍面貌 展示科技發展

本屆參賽運動員有來自百餘個國家的近萬名現役軍人，共進行27個大項（含2個表演項目）、329個小項比賽。解放軍體育代表團在本屆軍運會各國代表團中人數最多，也創造了該團參加世界軍人運動會人數的新高。梳理之下，本屆軍運會有三大看點：

一是觀察中國軍事體育改革成效。2018年，全軍軍事體育機構進行了調整改革，把分佈在全軍不同單位的22支專業體育隊伍，調整改革為中央軍委訓練管理部直屬的軍事體育訓練中心。該中心下設29支項目隊，除了傳統的射擊、田徑、游泳、軍事五項等，還增設了海軍五項、空軍五項和定向越野等軍事特色項目。

近年來新組建的海軍五項、空軍五項和定向越野等運動隊，還未參加過國際軍體理事會組織的相關正式賽事，缺乏大賽經驗，今次將在與世界強手的競技中初展風采。

二是欣賞高水準的對抗性項目。在摔跤、擊劍、射擊、跆拳道、拳擊等對抗性強的比賽項目中，各國軍隊運動員往往表現不凡。在不少國家，軍隊運動隊的水準在一定程度上代表了國家隊的水準。據不完全統計，在報名參加本屆軍運會的選手中，有近80人是世界冠軍，他們中有近七成是出自對抗性強的比賽項目。

三是捕捉賽場科技元素。截至15日，武漢軍運會35個場館已開通移動5G基站160餘個。這是5G技術首次在世界性綜合體育運動會中大規模普及使用。5G也成為軍運會電視轉播的專用通道。

鍾鳴九