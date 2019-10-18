中國地圖沒台灣捱轟 Dior：堅持一中原則

在場員工：陸港台屬「大中華」

Dior周三在浙江工商大學宣講時展示中國門店地圖，卻被台下學生發現地圖沒有台灣，並提出疑問。宣講會負責人回答，台灣面積比較小所以看不見，但該學生指出，地圖上比台灣還小的海南島都出現了。負責人又解釋內地、台灣、香港3個部分組成的叫「大中華」（Great China），該說法同樣未獲在場人士收貨。

事件在網絡上發酵，許多網民認為Dior此舉為不承認台灣屬於中國，並為提出質疑的學生叫好。Dior公司則在昨日凌晨2時於微博緊急發表聲明，強調此為「一個不代表公司立場的員工個人失當行為」，並表示該員工的錯誤言論不代表公司和品牌一如既往的中國立場，重申「迪奧始終尊重並維護一個中國的原則，嚴格維護中國的主權及領土完整，珍惜中國人民的情感。」此外網民又發現，宣講會上的地圖除缺失台灣地區外，西藏也少了一部分，而聲明並未對此作出回應。

指員工個人失當 不代表公司立場

8月，Versace、Coach、Givenchy等國際知名品牌，也曾因在設計T恤上將港台列為國家遭內地網民抵制，先後向中國表達「誠摯的歉意」，表示尊重中國的主權和領土完整。內地合作明星也紛紛與這些品牌「割席」。《人民日報》當時在微博上對這些品牌提出嚴厲批評，「果真有善意和敬畏之心，就不應動輒傷害中國人民的感情；如果真正汲取教訓，也不至于『排隊』似的在港澳台問題上亂做文章。面對不守規矩的跨國企業，我們除了譴責，也該從『工具箱』中拿出點自衛工具。」同月6日，29家世界500強企業官方網站中的「問題地圖」在國家自然資源部的強化監管下完成整改。