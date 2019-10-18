官方不提趙紫陽 故居外警嚴陣戒備 異見者被拒門外 舊部：應讓人參拜中共良心

昨日早晨，提前一夜抵達北京的趙紫陽河南同鄉及舊部，紛紛早起登門拜祭。在趙紫陽生前故居入口的燈市口西街東西兩側均有大量警車停靠，車內和車外有警員和便衣警注視周邊路段情况。

富強胡同的南北端口，各有數名便衣值守在胡同東西兩側。昨晨10時許，有拜祭者被執勤人員攔截，經詢問後被允許進入富強胡同6號院。昨日，富強胡同6號院南北兩門緊閉，有登門者叩門，應門者快速開門核對身分並引之入內，大門隨後再度關上。

同鄉：六四30周年 安保更嚴

來自趙紫陽故鄉的胡先生對本報稱，他近年幾乎每年都會到京悼念。相較往年，他稱今年安保要嚴格許多，會有警員對登門者詢問；這情況在今年初趙紫陽忌日（1月17日）時便已開始。他認為當局之所以如此，與今年是六四30周年有關。他稱，趙紫陽的兩個兒子和女兒昨日在院內接待前來拜祭的鄉親和父親的舊部，並與拜祭的領隊人員寒暄交談約半小時。

在富強胡同外，並非所有悼念人士都允許進入富強胡同6號院，不少前往拜祭的異見人士被警察阻止入內。前知名記者高瑜在Twitter表示，警方便衣在富強胡同南北兩側截查被列入黑名單的異見人士。前中國人民大學副校長謝韜之女謝曉玲代表高瑜、張麗娜、馬波、孫願平等人向趙紫陽贈送悼念花籃，但謝氏被便衣發現後便沒收了花籃，並拒絕她進入富強胡同，隨後謝曉玲被警車送返家中。

花籃被沒收 異見者遭警帶走

趙的舊部、87歲的姚監復昨日被允許進入富強胡同6號院，姚在趙的書房向趙紫陽遺像三鞠躬。在趙紫陽舊居，姚監復對在場傳媒說：「應該把他（趙紫陽）看成是共產黨的良心，共產黨的光榮。共產黨的驕傲，應該是讓很多人都來參拜這個地方，接受更多的教育，這對共產黨臉上是貼金的啊。」

河南家鄉亦有紀念儀式

另據香港電台引述趙紫陽河南同鄉趙志偉說，老家昨日亦有舉行紀念儀式，他讚揚趙紫陽為改革開放作出不可磨滅的貢獻，受全國人民的愛戴，會得到歷史肯定，村民會發揚趙紫陽艱苦樸素、勤儉節約的優良傳統。趙紫陽舊部的兒子姚先生，專程從武漢赴北京，他讚揚趙紫陽堅持真理、熱愛人民、不畏強權，總有一天會獲得昭雪。

明報記者

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