女企業家榜27歲居港女排第七 碧桂園楊惠妍蟬聯榜首

首10名平均升幅56% 遠超男企業家

胡潤百富網報道，前50名中國女企業家的平均財富比去年增加25%，達到269億元，是10年前的4倍，但只有前50名男企業家的三成，總財富則有1.3萬億元。

前10名的平均財富達654億元，平均升幅為56%，比去年的14%明顯上漲，且遠高於前10名男企業家8%的平均升幅。

胡潤百富董事長胡潤（Rupert Hoogewerf）表示：「中國女企業家的創業精神是世界上其他任何國家的女性都比不上的。這些女企業家平均32歲創業，現在已經成為全球女企業家的標竿。

漸見新興產業者白手起家

原來中國白手起家女企業家主要來自傳統行業，今年新興產業的女企業家也逐漸走上舞台，比如做創新藥物的鍾慧娟（第三）、做公務員考試培訓的魯忠芳（第三）。」

楊惠妍在14份年度榜單中已7次位列首名，今年其財富又有17%的增長，得益於上半年碧桂園總收入2020億元，比去年同期增加53%。鄭翔玲、謝其潤母女的身家比去年劇增63%達440億元，排名隨之上升3位至第7，由鄭翔玲及其丈夫謝炳創立的中生製藥去年營收208億元，比前年增加41%。

8名80後上榜 均繼承財富

上榜的8名80後年輕女富豪比去年多了2人，她們全是繼承財富。而在前50名中，有33%的女企業家是繼承財富的，主要來自金融投資和房地產行業，白手起家者則主要集中在地產、製造業和醫藥行業。

3人居港 無白手起家港人

在白手起家方面，本港表現遜色，無人上榜。至於居住地，北京仍是中國女企業家的首選，有12人，深圳以8人緊隨其後，有5人的佛山超越上海、香港位居第三，僅有3人住在香港，包括謝其潤，比去年少1人。除黃敏利、許慧卿夫婦的梳化生產及製造商敏華控股（1999）外，其他企業總部全數位於內地。