稱獲65份5G合同 華為：半數來自歐洲

華為5G產品線總裁楊超斌接受路透社採訪表示，華為在歐洲市場的成績，證明歐洲客戶長期以來對華為始終如一的信任；在目前的艱難時期，他們對這種信任十分感激。

美國自去年以來，一直以安全風險為由，試圖勸阻其歐洲盟友禁止華為參與建設當地5G網絡，華為一直否認指控。歐洲多國曾針對華為實施更嚴格的安全審查與評估，但各國運營商仍然青睞華為5G設備。德國日前剛公布「5G網絡安全準則草案」，也未將華為列為威脅，而是要求所有供應商和運營商都遵守共同標準。楊超斌表示，從技術角度來講，華為可以解決安全問題，但如果把安全問題看做是政治問題，並根據來源地來判斷供應商的安全性，那問題就很難解決。

《財富》最受讚賞華企 華為蟬聯第一

在《財富》雜誌中文網昨天發布的「2019年最受讚賞的中國公司」排行榜上，華為蟬聯第一。排第二、三位分別是工程機械製造商三一重工和格力集團。中國的互聯網公司3巨頭「BAT」（百度、阿里巴巴、騰訊）中，去年與另外4家公司並列第48位的百度跌出了榜單，阿里巴巴排第四位，騰訊排名第十七。

財富網對該排行榜的介紹是「中國企業軟實力的晴雨表」，今年透過網絡向37978名中國企業管理人發放了問卷，要求受訪者依據管理質素、產品或服務質素、創新能力、長期投資價值等9項標準為391家候選公司打分，收回有效答卷537份。