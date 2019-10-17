趙紫陽曾語：港台因自治獲發展

宗鳳鳴指出，趙紫陽政治改革理念就是要實行民主政治，要把中國變成一個民主與法治的國家。共產黨執政地位可以不變，但執政方式必須改變，必須開明執政。「他還強調說，黨絕對不能控制一切，黨應努力建立民主與法治的新秩序，並監督政府依法行事。」

「中國不轉向民主政治 違背人心」

宗鳳鳴說，在趙紫陽看來，西方市場經濟已成為世界主流經濟，西方民主政治也成為世界的主流政治，西方所倡導的自由、民主、人權、法治等理念具有人類普世價值。因此趙不止一次說，「中國不轉向民主政治，是違背世界潮流的，是違背人心的」。他還說，「民主的旗幟，我們黨不去高舉，就會被別人奪去」。但政改在六四後就被束之高閣了。

趙還提出中國面對全球化時，不能只顧及經濟影響，還應顧及政治和其他層面的影響；不能只是講要與世界發達經濟接軌，還應講要與世界先進文明接軌。