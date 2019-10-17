趙紫陽今百歲冥壽 家人擇墓地終獲准 趙二軍盼年底葬父 富強胡同6號將交中央

拜祭者獻「勿忘趙公」字幅 王雁南感謝

昨日下午，約20名悼念已故趙紫陽的民眾，結伴進入趙紫陽故居。趙紫陽的冥壽儀式今日將在其生前書房舉行。書房中央掛有趙紫陽生前照片，上方有「紀念父親百歲冥壽」橫額，兩旁是「敢天下先 革故鼎新 豈悲白頭羑里；為蒼生計 嘔心瀝血 何惜紅頂花翎」的對聯，陳設樸素簡單。拜祭者在趙紫陽家人的陪同下依次列隊進入鞠躬，更有人獻上寫有「改革開放 勿忘趙公」的字幅，由趙紫陽之女王雁南接收，連連道謝。

另據香港電台引述，趙紫陽次子趙二軍接受專訪時說，已在距離北京市中心60多公里，挑選到一幅民間墓地安葬兩老，面積約400平方呎。家人自資購買為期20年的使用權，並獲中央組織部和北京市殯葬委員會的口頭批准，相信背後獲中央最高領導同意。趙二軍透露，大約10噸重的墓碑已經做好。所用石料非常普通，用色簡單，字眼也極低調，趙二軍稱與父親的風格、性格和作風一致，雖然當局未知具體設計，但沒有超過他們要求，相信中央最高層會滿意。

趙二軍表示，當局曾希望骨灰安葬在趙紫陽家鄉河南，相信有助控制拜祭民衆和境外記者，但考慮到家人的社交圈子主要在北京，以及避免地方政府借墓地賺取旅遊收入等，最終決定在北京安葬骨灰。趙二軍稱希望在兩個月內安葬骨灰，否則過了父親百歲誕辰，仍未能入土是很滑稽的事，既影響風俗，亦對政府沒有好處。他估計，當局在安葬完成後將收回父親富强胡同6號的故居，重新裝修甚至拆卸改造成其他用途，以免民衆再前往悼念。

警方監控 截查拜祭者

不過，有消息人士向本報透露，在趙紫陽逝世的2005年，中共中央曾提出在八寶山革命公墓為趙紫陽選塊墓地。但因趙的特殊身分，墓地選址不能與其他曾作為中共一把手的領導人同等待遇，故提議遭趙家反對。趙紫陽的骨灰亦被家人接回家中。根據中共關於已故領導人住房管理的相關規定，由於趙紫陽與夫人梁伯琪均已過世，現由子女居住的富強胡同6號院公房將由中辦回收。

趙紫陽生前的秘書鮑彤向自由亞洲電台表示，雖然趙紫陽骨灰的事情有望解決，但已經拖得太久。「現在當局同意家裏的安排。我認為這是一個進步。趙先生的安葬應該由家裏面的人來考慮，來決定，這事情不需要由當局來考慮。」

趙紫陽百歲冥壽臨近，當局在趙家門外設有大批警力。常年拜祭趙紫陽的牛先生向記者證實，過去並未出現這種情况。今次當局不僅在趙宅兩個門的百米範圍外設安保警力。警員還要求從趙宅離開的人士出示身分證，並做簡單口頭詢問。但就沒有進一步的動作。知情者透露，趙家已提前表示，希望拜祭人士分批分日前往，避免擁擠。今日將有趙紫陽老家的鄉親結隊前來拜祭。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676