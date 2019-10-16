重慶大學博物館藏品 「假得荒唐」受查

耗資逾600萬興建 開幕一周閉館

據公開報道，重慶大學博物館的開館是該校90周年校慶活動之一，儀式邀得國家博物館副館長、中國三峽博物館館長等出席，該館共耗資600多萬元人民幣興建，2016年退休、78歲的吳應騎捐贈了300多件中國古代器物。

金龜文物疑採電鍍工藝 唐三彩現「現代藍」

微信公號「江上說收藏」前日發文指出，展品易見的謬誤包括，一組銅車馬「體量碩大，通體錯銀」，馬的造型和車的制式完全模仿秦始皇陵銅車馬，卻比秦皇座駕4馬拖車還多出兩匹馬，有違禮制和史實；一款金色軺車、一隻身上鑲有紅綠松石的金龜等「文物」採用電鍍工藝；一件唐三彩上的藍色是現代才有的洋藍；還有造型來自平朔秦漢墓或海昏侯墓、但高達一米多的「漢代雁魚銅燈plus」，模仿南京博物館元「蕭何月下追韓信」青花梅瓶的罐子。

專家斥大學收藏展出是為贗品背書

澎湃新聞網引述一名曾供職於內地知名博物館的權威文物專家稱，近年內地不少大學建立博物館，本是好現象，但博物館有嚴格專業標準，例如接受捐贈須先經文物鑑定，若有藏家堅持捐出整體收藏，而其中含有贗品，展出時會作學術標注。他說，博物館的藏品有時也有真贗爭議，但屬正常的、相距不大的爭議，例如朝代之爭，但重慶大學博物館的展品「就不是爭議了，而是假得荒唐」。他表示，大學是學術機構，收藏並展示大量贗品，就是對贗品背書。

該博物館昨日閉館，但門口仍擺有海報及慶賀花籃。重慶大學在微博稱，高度重視事件，立即成立專門工作組核查。重慶市文物局博物館處一名工作人員透露，博物館未在該局報備審批，文物局已介入調查。

吳應騎畢業於中央美術學院美術史系，著有《怎樣鑑定中國古代瓷器》、《怎樣鑑定中國古畫》等書，2016年他捐出藏品時曾說：「這些文物都是經過相關專家鑑定，非常珍貴的文物佔60%以上。」

捐文物教授稱經鑑定 子被揭任館長

不過，風波愈演愈烈，重慶大學博物館館長吳文廈又被發現是吳應騎之子，吳文廈回應稱，已在該校藝術學院工作10多年，館長任命經校方考察、研究。吳應騎女兒吳曉妮強調，兄長的職務並非得益於父親，因病住院的父親已獲悉此事；她指上述微信公號的文章指控不實，「我們等待重慶大學的調查結果，以官方調查為準」。