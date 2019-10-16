華加快買農產 彭博：前提美撤關稅

今年已購2000萬噸大豆70萬噸豬肉

外交部發言人耿爽被問及中美在經貿問題上態度是否一致時表示，美方說的是實際情况，「和我們了解的情况是一致的」。他又透露，今年中國企業已從美國採購大豆2000萬噸、豬肉70萬噸、高粱70萬噸、小麥23萬噸、棉花32萬噸，未來中方還將加快採購美國農產品。澎湃新聞則在評論稱，中方措辭裏沒有「協議」字眼，是因為雙方的政治文化背景和表達習慣不同，形容本輪磋商遭「誤讀」，相向而行是關鍵。

彭博社昨引述知情人士消息指，中國將難以每年購買500億美元美國農業相關產品，除非中國取消對美國產品加徵的懲罰性關稅，而這將需要美方先作出相應的（取消關稅）行動。中國此前曾對農產品採購實施加徵關稅豁免，但其中一位知情人士稱，對於500億美元的規模來說，豁免並不切合實際。報道指，2017年對美國農業商品的進口規模約為200億美元。

美：若無協議 12月關稅按時生效

美國財長梅努欽周一（14日）向美國財經頻道CNBC透露，中美本周將舉行副部長級通話，並計劃聯同貿易代表萊特希澤下周與中國副總理劉鶴通電話，然後舉行高級別的面對面談判。他對中美達成第一階段協議表示樂觀，但表示如果無法達成協議，12月加徵關稅的計劃將會生效。

（綜合報道）

（中美角力）