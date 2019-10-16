《長毛雪寶》畫面涉南海主權爭議 中美合拍動畫現「十段線」 越南撤映

導演：中國元素由上海方面加入

《長毛雪寶》是由美國加州的夢工場動畫（DreamWorks）與上海的東方夢工廠（Pearl Studio）聯合製作，講述3名中國都市少年歷經艱辛與考驗，橫穿祖國3000公里，護送一個擁有魔力的大雪怪（Yeti）回到家鄉珠穆朗瑪峰的故事。電影以中國為背景，劇中角色大部分是黑髮的東方臉孔，配音人員大部分也是亞裔。該片導演兼編劇吉爾·卡爾頓（Jill Culton ）曾在洛杉磯記者會上表示，主角成長的城市是以上海為藍圖，而中國元素都是上海東方夢工廠負責加入，以確保如實呈現中國特色。

越官員稱問責 擬吊銷影片牌照

該片10月4日在越南各影院上映，片中場景中的地圖標示了中國主張南海權益的「十段線」，引起越南網民抗議。「十段線」是中國在以往主張南海主權「九段線」基礎上，於2014年6月出版的豎版中國地圖中，將南海及台灣島東部海域以十段線標明南海海域國界線的一種新叫法。越南快訊新聞網站（VnExpress）報道，越南電影局長阮秋河（Nguyen Thu Ha）表示，對此事件負責任，並下令各電影院停止放映這部電影。她說，「我們將在（電影）審核工作上更加警惕與謹慎」。越南文化、運動及觀光副局長塔光東（Ta Quang Dong）則向當地媒體表示，「我們將吊銷（該片執照）」。

10月14日下午，越南文化、體育和旅遊部辦公廳主任阮泰平說，「阮國志部長認為這是一宗嚴重的事件，指示有關單位在採取行動時要保持謹慎處理」。阮泰平說，「部長要求盡快報告電影發行許可證的結果以及許可程序。10月14日，電影部對放映的電影進行了審查。我們將澄清責任。」

電影進口商：下線主因票房不佳

引入該片的韓國CGV影院越南分公司負責人阮黃海確認已停止售票；所有預告片、信息和放映時間也將從宣傳網頁及CGV的YouTube頻道和其他一些發布渠道刪除。不過，阮黃海告訴越南《年輕人報》，《長毛雪寶》票房不佳，是影院下線的主要原因。內地《環球時報》昨日報道，有越南觀眾表示，《長毛雪寶》13日上午還在正常放映，但當晚卻被全部取消，電影院網站上也找不到未來幾天的播放信息。

對於南海部分島礁，越南與中國存在主權爭議。這也不是越南首次將涉及南海內容的電影下架。2018年，中國電影《紅海行動》在越南上映十幾天後，因片中出現南海相關內容被下線，當時CGV也說票房不佳。

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