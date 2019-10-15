彭博：中國擬月底再貿談

再敲協議 待特習APEC簽署

根據彭博社引述一名消息人士透露，國務院副總理劉鶴或將再率代表團赴美以敲定一份書面協議，以讓中美兩國領導人在11月於智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）上簽署。

另一消息人士稱，中方同時希望美國總統特朗普取消原計劃在12月向1560億美元中國貨加徵的15%關稅。在上周談判中，美方僅確定暫緩原定本周生效的關稅加徵措施。中國商務部及外交部均未對上述消息置評。

彭博社引述前商務部官員霍建國表示，如果美國想在APEC期間與中國簽署協議，就必須取消12月的關稅威脅，否則這將是對中國構成侮辱的協議。他認為美國已表現出一些好姿態，但不排除再次觸發局勢劇變的可能。

官媒：談判邁正確軌道

內地官媒《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」周日發文，分析中美上周談判值得關注的要點。其一，文章指出特朗普表態的變化，首次出現「首階段協議」這個說法，認為這意味着中美對存在分歧的領域進行了甄別，在分歧較小的領域取得突破。雖然前幾輪加徵的關稅並未完全取消，但中美以求同存異的思路來處理分歧，使談判有了實質進展。

文章再以中方公布的談判成果之一「爭端解決」機制為例指出，新措辭顯示協議將平等互利、相互尊重，一改之前美方單方面要求建立「協議執行機制」的思路。文章總結認為，中美上周的談判顯示合作意願有所提升，充分體現求同存異的思路，正逐漸轉向正確的軌道。