騰訊復播NBA 獨欠火箭隊 網民諷暫時愛國 耿爽：交流增進兩國關係

抵制轉播不足一周

火箭總經理莫利（Daryl Morey）早前於社交網上載「Fight For Freedom」及「Stand With Hong Kong」字句的圖片，引起軒然大波，及後NBA主席阿當施華（Adam Silver）一再強調，聯盟堅守對方擁有言論自由的情况下，內地各界紛紛發起抵制NBA行動。

觀察者網報道，14日騰訊體育的NBA直播單顯示，其網站已經悄然恢復了NBA部分比賽的直播。兩場比賽分別為上午6點公牛（Bulls）對速龍（Raptors）以及8點以色列馬卡比（Maccabi Haifa）對陣木狼（Timberwolves），兩場比賽的賽果分別為105比91，和101比131。此外，騰訊體育14日至19日的NBA比賽預告中，並未出現休斯頓火箭隊。

目前騰訊官方對此未作出說明，不知此前宣布暫停NBA轉播的安排是否只針對火箭隊。據觀察者網此前報道，10月8日，針對休斯頓火箭俱樂部總經理莫利公開發表不當言論一事，騰訊體育發布公告稱，即日起暫停NBA季前賽（中國賽）的轉播安排，並決定為2019年9月7日之後開通火箭球隊特權包，且還未更改球隊包選擇的用戶進行退款。

續約NBA 騰訊再花15億美元

今年7月，NBA和騰訊宣布，雙方將再度攜手五年，騰訊將繼續作為「NBA中國數字媒體獨家官方合作伙伴」直至2025年，合作項目包括NBA賽事直播、點播、短片。據悉，騰訊與NBA續約的金額是5年15億美元（約合人民幣103億元），而在2015年初，騰訊以5億美元奪得2015-2020賽季NBA數字媒體獨播權。

央視體育暫未恢復轉播

此前，中央廣播電視總台央視體育頻道已經發表聲明，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即排查涉及NBA的一切合作交流。其後，淘寶京東等電商、vivo等贊助商也紛紛宣布中止與NBA的合作。不過至昨日，央視體育頻道還暫未恢復NBA比賽轉播。

由全面抵制NBA至昨日騰訊體育恢復部分比賽的直播不到一周。對於騰訊的火速變臉，新浪微博網友嘲諷說：「好像只是短暫的愛了一下國」、「這鬆口的速度也太快了吧，果然金錢至上」、「太失望了，以後不會參與愛國了」、「有種被集體背叛的感覺」。

據外交部網站消息，外交部發言人耿爽昨日對騰訊體育轉播NBA季前賽一事表示，不對個別企業的具體商業行為作評論，他說，「體育交流一直為增進中美友好、推進兩國關係發展發揮積極作用。同時，開展交流合作的一個重要前提就是要相互尊重。」