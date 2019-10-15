港珠澳大橋工程師：有信心建台海大通道

據新華社報道，研討會議題包括海峽地質及水文情况、新的橋梁創新技術和設計理念、台海通道工程建設模式和經濟效益，以及福州至馬祖（榕馬）、廈門至金門（廈金）通橋方案等。

孟凡超在會上指出，台海通道要同時考慮公路和鐵路的運輸需求，公鐵通道可以採用不同的方式分建，並應該沿著港珠澳大橋大型化、工廠化、標準化、裝配化的理念來建設。他說，「港珠澳大橋建成後，我們對建設台海大通道很有信心，我們有能力解決這一超級跨海通道的工程技術問題。」

金門縣政府工務處副處長黃儒新在討論廈金大橋方案時稱，今年廈金海上直航客流預計可達200萬人次，期望大橋能為廈金生活圈提供更穩定的交通運輸系統，目前正對大橋進行基礎性調研，並將討論工程涉及的兩岸政策模式、通關檢疫對接等問題。據公開報道，廈金大橋計劃從金門島東北端接上廈門大嶝島，再連接廈門。

中央社報道，金門縣政府昨回應表示，兩岸通橋事宜將配合台灣政府政策辦理，並以金門縣經濟民生需求為首要考量；縣府人員參與通橋研討會，是就兩岸便捷公路運輸系統進行學術討論，未涉及政策層面。